Pide Kloese paciencia; ¡confía en el Chícharo!

Ciudad de México.- Dennis Te Kloese, gerente general del LA Galaxy, no quiere comparar a las estrellas del equipo. Son únicas. Por eso, niega que el arribo del mexicano Javier Hernández sea para ocupar el vacío que dejó el sueco Zlatan Ibrahimovic.



“No es comparable”, atizó Te Klose en una entrevista con la Major League Soccer en español. “No hay que pensar que es el reemplazo de Ibrahimovic , simplemente es Javier y encaja en una forma diferente de juego”.







Antes de que la pandemia de coronavirus frenara la actividad de las competiciones deportivas en el mundo, “Chicharito” llegó a LA Galaxy como la bomba de la temporada, procedente del Sevilla de España.



¿El fin de la carrera del mexicano? ¿Mala decisión del delantero tras una larga trayectoria en Europa? Cuestionamientos que no mermaron los ánimos del ex del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham United, para involucrarse en la MLS, competición en la que sumará más adeptos, así aseguró el directivo del cuadro galáctico.