Pide la Ssa evitar acudir a reuniones

Acuña, Coah.- La Secretaría de Salud ha hecho un llamado a la conciencia ciudadana para evitar acudir a lugares donde exista un número importante de personas, así como también a suspender las actividades que no sean esenciales, como las fiestas y reuniones de tipo social.



Guillermo Herrera Téllez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, manifestó que estas medidas son de invitación al fomento sanitario, por lo que no se trata de un punto regulatorio ni una orden, sino una invitación a despertar conciencia para evitar la propagación del coronavirus.



“Si no tienen a qué salir a la calle, lo correcto es que las personas se queden en sus viviendas”, dijo.



Hizo ver que la Secretaría de Salud continúa con las actividades de vigilancia epidemiológica, que es la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos, por lo que se han tomado las medidas precautorias necesarias y las autoridades de los tres niveles de Gobierno están trabajando para evitar una contingencia.



En un lapso estimado de 4 semanas el panorama será más favorable, de lo contrario se corre el riesgo de tener situaciones similares a las de otros países.