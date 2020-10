Pide Lenin Pérez a Manuel Bartlett reducción a tarifas de luz y flexibilidad de pago

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante la comparecencia del Director de la CFE ante la Cámara de Diputados, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera pidió al funcionario revisar los altos cobros que se están realizando por el consumo de energía eléctrica, sobre todo en estos momentos de pandemia en los cuales las familias han tenido que quedarse más tiempo en sus casas durante ya casi 7 meses. El legislador externó que él no representa a ningún partido, que no tiene línea política de nadie y que su único objetivo es velar por los intereses de los ciudadanos.



Comentó que en Coahuila se tiene climas muy extremos que en temporada de calor se alcanzan temperaturas de 44 grados en promedio, mientras que en la temporada de frío a veces se está bajo cero, por ello, se hace necesario contar con un mini split o algún aparato que permita soportar estas temperaturas. Sin embargo, comentó que con el salario promedio de un obrero que es de $1400 a la semana, no le alcanza para pagar su recibo de luz.



Señaló que él mismo ha acompañado a varios ciudadanos de diferentes municipios a intentar negociar su deuda de luz, sin embargo, el apoyo ha sido negado. Por ello, el diputado federal propuso la implementación de un programa de esquema de pagos diferidos para que las familias puedan cumplir con el pago en la medida de sus posibilidades, esto para que no tengan qué endeudarse y no les sea suspendido el servicio.



Además, durante la comparecencia, felicitó y agradeció el anuncio de la compra de Carbón por parte de la CFE a la región carbonífera, ya que además de reactivar la economía de la región, se contribuye a eliminar la corrupción despiadada que se daba en la adquisición del carbón y que por mucho tiempo fue la caja chica de la política local.



Reconoció el acierto que tiene la implementación de la medida, ya que con ella se van a eliminar coyotes y ahora se podrán hacer las compras a los verdaderos productores de carbón, evitando toda corrupción y mal manejo de los recursos. Por ello, dijo que es urgente que se lleve a cabo la compra del carbón lo antes posible, ya que desde hace casi dos años la región carbonífera se ha visto afectada por la situación al ser la venta de carbón el pilar de la actividad económica de la región.