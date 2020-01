Pide Márquez apoyo al talento mexicano

Ciudad de México.- La Selección Mexicana no se encuentra en condiciones para enfrentar a las potencias del futbol, dijo Rafael Márquez en entrevista.



"A final de cuentas, hay que seguir trabajando, sabemos que no estamos a un nivel para seguir enfrentando a los grandes. También hay esos destellos que se mostraron ante Alemania (en Rusia 2018).



"Me preocupa que se tenga que seguir trabajando en México, hay que mejorar a nivel futbolístico, tenemos mucha materia prima y talento, sin embargo, hay que pulirlo todavía mucho más", dijo.



El excapitán del Tricolor ve con buenos ojos el trabajo de Gerardo Martino al frente del

representativo.



"Sí, me gusta. Lo está haciendo bastante bien, aprovechando la materia prima que hay en México y en Europa. Existe una buena combinación entre gente que tiene mucha experiencia y los jóvenes que cuentan con talento y hambre para estar en Selección. Con sus conocimientos, ha ido imponiendo un estilo de futbol en la Selección y se le ha visto bastante bien", sostuvo.



Márquez tuvo palabras de elogio para Raúl Jiménez, quien brilla con el Wolverhampton.



"Raúl encajó muy bien en la Premier, por su estilo de juego, es alguien físicamente fuerte y técnicamente hace la diferencia. Eso le ha ayudado mucho a imponerse en esa Liga y hacer las cosas bastante bien", relató.