Pide May prórroga de tres meses para el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, solicitó hoy ante el Parlamento una prórroga de tres meses para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), cuando faltan nueve días para que se cumpla la fecha prevista para su retiro."No estoy preparada para retrasar el Brexit más allá del 30 de junio", subrayó May ante la Cámara de los Comunes y anunció que volverá a presentar su acuerdo para la salida del bloque comunitario pese al revés que ha recibido en dos ocasiones.La primera ministra envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que le solicitó ampliar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sobre la salidad del bloque de alguno de sus miembros.Según una fuente de Downing Street, "la idea es dar un poco más de tiempo al Parlamento para decidir cómo seguimos avanzando"."La gente en este país ha estado esperando casi tres años y está harta del fracaso del Parlamento a la hora de tomar una decisión, y la primera ministra comparte esa frustración", publicaron medios locales, como el diario The Guardian.El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, dijo que la decisión final de los 27 países de la mancomunidad sobre el aplazamiento del Brexit era improbable esta semana, durante la reunión del Consejo Europeo prevista para mañana jueves en Bruselas.Indicó que para que el bloque comunitario pueda dar el visto bueno a la extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula la salida de un país de la Unión Europea, hará falta "más claridad" del Reino Unido."Mi impresión es ... que esta semana en el Consejo Europeo no habrá una decisión, pero que probablemente tendremos que reunirnos la próxima semana", dijo Juncker en declaraciones a la radio alemana Deutschlandfunk.Precisó que "la señora May no tiene ningún acuerdo sobre nada, ni en su gabinete ni en el parlamento".Con una prórroga de tres meses para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra de Reino Unido busca evitar su la participación en las elecciones europeas, previstas del 23 al 26 de mayo próximo.De esta manera, la nueva fecha límite del 30 de junio le facilitaría evitar los comicios del bloque comunitario, ya que el nuevo Parlamento europeo no se constituye hasta los primeros días de julio.Analistas prevén que May intentará de nuevo que su acuerdo sea respaldado en el parlamento la próxima semana, si logra encontrar una manera de evitar el fallo del presidente del parlamento británico, John Bercow.Bercow recurrió a un precedente parlamentario de siglos pasado al decidir que May no puede presentar su acuerdo de salida de la UE de nuevo ante la Cámara de los Comunes, tras dos derrotas inapelables, a menos que este incluya nuevos cambios con respecto al presentado la pasada semana ante los legisladores.