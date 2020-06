Pide Mayor suavicen cruce a no esenciales

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El Mayor de esta ciudad Luis Sifuentes se unió a la petición de comerciantes, Mayores, jueces que representan a comunidades a lo largo de la frontera para que a través de sus representantes en el Senado y el Congreso pida a Washington suavice las restricciones para viajeros no esenciales mexicanos y puedan venir a Estados Unidos.



"Estamos pidiendo que no sean tan estrictos; si no es buena idea abrir los puentes completamente por lo que se está viviendo a causa de esta pandemia, si es buena idea que se les permita a venir de compras o a cualquier otra razón siempre y cuando la misma gente acate las disposiciones de salud".



Lamentablemente si la frontera permanece cerrada al tráfico y personas no esenciales, continuará afectando la economía en muchos aspectos, dijo el alcalde.