Pide #MeToo consciente

La vocalista de Playa Limbo, Jass Reyes, conmina a las mujeres a denunciar los casos de acoso real y no utilizar el movimiento #MeToo para beneficio propio.“Yo le digo a las mujeres que seamos conscientes, tampoco es armar problemas donde no hay, porque también se ha prestado a eso, que, por querer llamar la atención, lo hacen. Así que no hay que mentir por convivir y realmente alzar la voz cuando lo amerita.“En mi caso, como mujer, se me ha hecho muy importante todo lo que ha sucedido de un tiempo para acá, se ha alzado la voz, ya no se quedan calladas las mujeres, pero siempre he dicho que hay que hacerlo con conciencia”, afirmó Reyes.La intérprete aplaude que las mujeres tengan mayor oportunidad de crecimiento, que busquen la equidad de género y un lugar en la sociedad.“Creo que es bueno que empiecen a suceder cambios, no tanto buscamos una igualdad porque nunca seremos iguales hombres y mujeres”, expresó.Ante las acusaciones que recibieron algunos músicos por parte de mujeres en redes sociales, el grupo, integrado por Reyes, Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yáñez, apoyó el movimiento, pero pidió que se regulen los casos tratados.“Esto es un inicio y al menos ya tiene la atención de todo el mundo, de los medios de comunicación, del ámbito político, todos están al pendiente y eso es un buen comienzo.“Pero debe haber responsabilidad. Si yo tengo un enemigo que me puede inventar algo, y todos lo creen y puede arruinar mi carrera por algo que ni siquiera hice, por eso es necesario legislar estas situaciones para evitar problemas”, expresó Corrales.