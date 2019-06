Pide México a ONU ayuda por migración

El país solicitará a las Naciones Unidas participar en la problemática del flujo migratorio creciente de centroamericanos hacia Estados Unidos.El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el Gobierno federal enviará una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle ayuda para diseñar e implementar un sistema de gestión migratoria de la región."Estamos pidiendo que participe las Naciones Unidas porque el problema migratorio no es sólo de México, es de El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos", expuso.El Canciller mexicano lamentó que durante los días de más presión por parte de Estados Unidos, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si México no hacia algo para reducir la migración que transita por su territorio, no haya habido voces de apoyo para el país."Tenemos que hacer causa común. Extrañamos muchas voces en los días de más presión", señaló en conferencia de prensa esta mañana.El funcionario detalló que además participarán en el diseño de este sistema la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para la Migración (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef).