Pide Mikel Arriola a clubes no aflojar en protocolos

"Fue una plática muy tranquila. Que todos sigan cumpliendo con los protocolos. Realmente todos queremos que esto siga funcionando", comentó la fuente.



"En materia de Covid no hay un precedente porque en todos los casos los equipos han cumplido con su obligación de llevar a cabo las pruebas PCR, cada quien en sus instalaciones, presencialmente, acreditar que la prueba se la está haciendo ese jugador y reportar el resultado negativo o positivo.



"En el momento en que no se presente el resultado positivo o negativo de una prueba PCR, ese jugador no puede alinear, no se ha dado esa sanción, si hay un agravio de que no se haya cumplido el protocolo tendría que presentarse ese caso ante la Comisión Disciplinaria y tendría que manifestar cuál sería la sanción", dijo.

"Un jugador está rompiendo la concentración de un club, y lo vemos en una situación de indisciplina, procede que el club haga la investigación y genere las sanciones internas y si el club lo considera pertinente, presenta una carpeta ante la Comisión Disciplinaria.



"Sin duda en términos de imagen esas situaciones no pueden permitirse porque además de una situación de indisciplina, se presenta durante una pandemia", manifestó.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sostuvo este miércoles una reunión con todo los clubes del Máximo Circuito para fortalecer el compromiso de cumplir con los protocolos sanitarios, confirmó a CANCHA una fuente al interior de la junta.

En entrevista con Línea de 4 de TUDN, el mandamás de la Liga MX aseguró que todos los equipos han cumplido con el protocolo sanitario respecto a las pruebas PCR.

Arriola también comentó que no se pueden dar casos como el del delantero de, quien fue grabado en una fiesta.