Pide mil millones a la Federación la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó proyectos por mil millones de pesos para fortalecer equipamiento e infraestructura, y están a la espera de que el Gobierno federal dé respuesta a la solicitud.Salvador Hernández Vélez, rector de la máxima casa de estudios, aclaró que el presupuesto ordinario de la institución “está bien, se incrementó respecto al año pasado, sobre todo en lo que corresponde al incremento de la tasa de inflación”.“Donde seguimos teniendo todavía no muy claro, porque no han aparecido las convocatorias, son los fondos concursables que permiten construir edificios, dar mantenimiento, adquirir laboratorios, equipar salas de cómputo, tener recursos para la movilidad internacional de estudiantes y profesores.“Son bolsas extraordinarias en que tenemos que meter proyectos, los proyectos los tenemos listos, pero no han aparecido ni las bolsas ni las reglas de operación”, explicó.“El año pasado, la UAdeC obtuvo 420 millones de pesos y para este 2019 tienen proyectos por mil millones de pesos, que fortalecerían la infraestructura y la enseñanza”.Los proyectos comprenden el equipamiento de las escuelas de Música y de Ciencias Políticas, en proceso de construcción.De igual manera, el equipamiento del edificio que se construye en el área común entre la Escuela de Ciencias de la Salud y Medicina, en Piedras Negras; además de equipar los laboratorios de ciencias químicas y biológicas en las facultades de Ingeniería Mecánica ubicadas en Monclova y Torreón.