Analizará SCJN posibilidad de amparo a Sergio Aguayo

Escuchar Nota

Ministro Alfredo Gutiérrez asumió atracción de amparo promovido por Sergio Aguayo por violación a libertad de expresión. El Ministro presentará proyecto para exponer razones de importancia y trascendencia que, de aprobarse por 1era. Sala, daría lugar al conocimiento del asunto. pic.twitter.com/wECRllErBH — Suprema Corte (@SCJN) January 29, 2020

El Ministro Alfredo Gutiérrez pidió hoy a sus colegas ejercer su facultad de atracción para revisar, como última instancia, la sentencia que ordena a Sergio Aguayo Quezada pagar 10 millones de pesos por daño moral a, en sesión privada de la Primera Sala.Los particulares no están legitimados para solicitar a la SCJN el ejercicio de su facultad de atracción, por lo que necesitan que dicha petición sea "adoptada" por algún Ministro para que sea tramitada por el máximo tribunal.presentó en noviembre para impugnar la sentencia condenatoria que dictó en su contra la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.excepcional del caso y convencer al menos a dos de sus cuatro colegas de la Sala para que el expediente sea atraído.Si la Sala rechaza atraer, el amparo directo será resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, al que ordinariamente corresponde el asunto.Moreira solicitó la atracción a la Corte desde noviembre, incluso antes de que el amparo de Aguayo fuera turnado al tribunal colegiado.de la condena de 10 millones luego que un juez civil autorizó el embargo de sus bienes a raíz de una petición del ex Gobernador de Coahuila.La garantía suspende la ejecución de la condena de la Sexta Sala Civil mientras el amparo directo es revisado por la justicia federal.Moreira demandó a Aguayo por un artículo publicado en REFORMA cuando el ex Gobernador estaba detenido en España., entre ellos los funcionarios, aclarando que deben soportar un mayor escrutinio sobre sus actividades y, por tanto, tienen menores márgenes para reclamar daño moral u otro tipo de reparaciones.