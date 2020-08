Pide Monreal a Morena actuar con legalidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Morena debe actuar con legalidad, superar todas las inercias y confrontaciones internas, pues son éstas las que lastiman y detienen una cohesión necesaria, aseguró el senador Ricardo MMonreal Ávila.



“En el 2021 los mexicanos van a evaluar a nuestros actos a través de las urnas, en este proceso nuestro movimiento está obligado a actuar con plena transparencia, legalidad y honestidad, con más altura de miras”, dijo sin referirse a las aportaciones económicas que recibió el hermano del presidente, Pío López Obrador.



Durante la conferencia a distancia “Los retos y desafíos de la izquierda en la 4T”, organizada por el senador Casimiro Méndez, el coordinador de los senadores de Morena pidió a la izquierda continuar con su labor a pesar de que haya resistencias y obstáculos.



Lo que importa en este momento es tener claridad en el rumbo que la nación necesita y para ello, dijo que es fundamental actuar con honestidad.



“La patria los necesita, ya tenemos que sepultar los viejos estilos del quehacer público, como la frivolidad, deshonestidad y el engaño”, expresó.



El legislador indicó que la izquierda debe tener humildad y autocrítica al interior de sus filas; además, pidió que caminen en unidad y se despejen de cualquier atisbo de soberbia que los haga perder el rumbo.



Explicó que todo lo que pasa en la actualidad México es inédito, pues nunca se tocó a los poderosos “ni a los intocables”.



“Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República dan pasos firmes para que, incluso, si es necesario, hacer comparecer a ex presidentes, gobernadores en funciones o ex legisladores, “por eso es que la derecha reacciona violentamente”, agregó.



En este sentido, afirmó que en el Senado no vacilarán y respaldarán con firmeza al líder del movimiento, que ahora es presidente. Si bien es cierto que se ha alejado del partido por razones de congruencia, nosotros debemos continuar y respaldar las acciones del gobierno, recalcó.



Con información de Excélsior