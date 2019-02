Pide Mueller sentencia ejemplar contra exasesor de Trump

La oficina del fiscal especial a cargo de la investigación rusa, Robert Mueller, acusó al exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, de delitos reiterados y deliberados, reclamando una sentencia disuasiva en un documento publicado el sábado.Manafort se declaró culpable de dos cargos de conspiración y será sentenciado el 13 de marzo.El memorando de la oficina de Mueller dirigido al juez a cargo del caso no recomienda una pena precisa, pero pone énfasis en la gravedad de los delitos."Manafort ha cometido una serie de delitos durante más de una década, hasta el otoño de 2018", argumenta la oficina del fiscal."Manafort ha optado repetida y deliberadamente por violar la ley", continúa y enumera evasión fiscal, lavado de dinero, obstrucción de la justicia, fraude bancario y violación de una ley de cabildeo."Sus actos criminales fueron atrevidos" y continuaron incluso cuando ya estaba bajo investigación, incluido un intento de sobornar a testigos. Le mintió al FBI, al fiscal y al poder judicial, agrega."El comportamiento de Manafort después de su declaración de culpabilidad es relevante para su sentencia y refleja una persistencia en la comisión de delitos y la ausencia de remordimientos", continúa el memo, fechado el viernes y divulgado este sábado.En suma, el fiscal especial pide al juez que "tenga en cuenta la gravedad de este comportamiento" para que la sentencia de prisión "disuada a Manafort en particular y a todos aquellos que, en general, quisieran cometer delitos similares".Se suponía que Manafort iba a cooperar con la investigación y recibir una pena de 10 años de cárcel, pero se le acusa de haber mentido tras ese acuerdo, en particular sobre sus contactos en 2016 y 2017 con Konstantin Kilimnik, un antiguo asociado vinculado a los servicios de inteligencia de Moscú.El equipo del fiscal Robert Mueller, que investiga una posible colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump, dijo la semana pasada que estaba de acuerdo con la evaluación del Departamento de Justicia de que Manafort debería ser sentenciado hasta 24 años en prisión.