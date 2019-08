Pide Noel Schajris ver por los migrantes

Aunque no gusta mucho de pregonar las causas a las que se suma, el cantante y compositor Noel Schajris reconoce que no se puede hacer oídos sordos ante lo que pasa con los migrantes y sus familias en Estados Unidos.Reconoce que se trata de un fenómeno al que hay que entender por lo que le sucede a todas esas personas que buscan una mejor vida fuera de sus países. Señaló que desde su trinchera ha tratado de sumar esfuerzos con gente de la industria musical.“Espero pronto poder ayudar, porque la están pasando mal. Yo en mis redes también he compartido información que puede paliar un poco lo que les sucede. Estas redadas a migrantes tienen atemorizada a muchas personas y es lamentable lo que está pasando, es un tema que me sensibiliza, porque es una injusticia”, apuntó el argentino.Noel promociona actualmente un nuevo EP titulado Sesiones acústicas en colaboración con un talento que descubrió en redes sociales.Se trata de Jesús Molina, un joven colombiano por el que ha apostado musicalmente, pues considera que tiene un don muy especial y tan confía en su instinto que no dudo en trabajar con él.“Las redes sociales nos acercan y nos ayudan”, reconoció el cantautor sudamericano, quien emocionado y con la sencillez que lo caracteriza reconoce que este proyecto musical que combina piano, jazz y voz se ha convertido en una delicia.“Estoy viviendo una etapa de libertad”, así es como describe Noel este momento que atraviesa, donde como solista tiene listo una gira en septiembre, en la que llevará a Molina como su director musical.