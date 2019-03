Pide Obispo Vera no criminalizar aborto

Al hablar del caso de Nuevo León, el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, pidió no victimizar doblemente a la mujer por el tema del aborto, ya que la mayoría de los casos se deben a la pobreza en que viven.Vera López dijo que, aunque la Iglesia Católica castiga esta práctica con la excomunión en la Diócesis de Saltillo existe el "perdón" para la mujer que aborta, especialmente en el tiempo de la Cuaresma.El Congreso de Nuevo León modificó la semana pasada el Artículo 1 de la Constitución para defender la vida desde la concepción.El Obispo Vera pidió no criminalizar por ello a las mujeres."Es muy penoso, porque esas cosas siempre recargan sobre la mujer", declaró."No estoy a favor de este tipo de soluciones drásticas, de que te vas a la cárcel, porque detrás de cada caso, lo sé yo, está la pobreza, hay mucho sufrimiento, por eso yo no soy partidario de ese tipo de políticas".El Obispo dijo que se conjuntan varios factores, como la liberación sexual en la juventud, la falta de responsabilidad de los padres, jóvenes sin afecto, la pobreza y en muchos casos, abusos, donde la mujer es la víctima."Personalmente sé que el aborto es la interrupción de la vida, la iglesia lo entiende perfectamente como algo que no podemos admitir, pero cuando tú conoces las condiciones de las mujeres que toman esas decisiones, pues simplemente comprendes".Dijo que en la Diócesis de Saltillo tienen determinados sacerdotes preparados para quitar la excomunión a mujeres que abortan."Lo que hace esta diócesis desde antes de que yo llegara aquí, y lo sigo haciendo, con esta medida, que estamos en el tiempo de la misericordia y queremos que muchas personas que están con esta situación, se acerquen y tengan acceso al alimento de la eucaristía".