Pide Ortega a AMLO no construir nueva refinería

El diputado perredista Antonio Ortega Martínez, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para invertir los 6 millones de dólares destinados a la construcción de la Refinería de Dos Bocas en rescatar las seis existentes que solo operan al 40% de su capacidad.Según informó MVS Noticias , previo al anuncio que en el marco de la conmemoración del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera realizará el presidente, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que construir la planta es parte de esos simbolismos que México no necesita puesto que ya se cuenta con seis plantas que operan a menos de la mitad de su capacidad real y que bien pueden ser rescatadas.Advirtió que de acuerdo con especialistas de México y el mundo construir la planta “es un mal plan de negocios”. Lo que significaría un recurso que no resolverá el problema del desabasto de gasolina para satisfacer el mercado interno.En este sentido, comentó que hay coincidencia: “Hemos insistido en que la inversión en la refinería de ‘Dos Bocas’ es una mala decisión”. En México ya hay seis plantas que trabajan al 40 por ciento de su capacidad… Estamos viendo que desde el gobierno están recortando recursos para estancias infantiles; comedores comunitarios; refugios para mujeres violentadas, y otros programas, para integrar una bolsa destinada a la construcción de “Dos Bocas”, pero creemos que, esos capitales debieran ser para mejorar la capacidad productiva de las refinerías que ya tenemos. Concentrar los recursos en más exploración y producción de petróleo, recalcó.Ortega Martínez recordó que el presidente López Obrador prometió desde campaña modificar la Ley de Ingresos, retirar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); y no cumplió.“Sencillamente engañaron y mintieron, y hoy la gasolina cuesta dos pesos y varios centavos más frente a la tarifa que recibió López Obrador cuando tomó protesta. Los ingresos de estos primeros tres meses -principalmente fiscales- fueron impactados porque se retiró el subsidio a las gasolinas… crecieron casi 127 por ciento, lo cual significó que los consumidores tuvieron que seguir pagando altos impuestos por el combustible”, acusó.“Entonces, finalizó Ortega Martínez, tenemos una gran oportunidad como productores; pero hay un problema: La obcecación, esa terquedad que impide que el Presidente pueda rectificar y servir más al país y a los mexicanos, y no insistir en una decisión de símbolos que, en este momento, quizás no sea la mejor a tomar”.