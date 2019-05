Pide párroco a mexicanos ser solidarios con migrantes

El párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en Huixtla, Heyman Vázquez Medina, exhortó a los mexicanos a ser solidarios con los migrantes, pues destacó que en un país afectado por la violencia, la empatía hacia el prójimo es clave para tener una mejor sociedad.“Yo creo que cualquier persona que hable con un migrante va a sentir la necesidad de apoyarle; por eso, invito a la sociedad a que se acerque y platique con él, para que se den cuenta que no es un delincuente, como a veces se les etiqueta”, afirmó en entrevista.Destacó que el rechazo que la mayor parte de la ciudadanía ha tenido ante las últimas caravanas que han ingresado al país, es debido, en parte, a la criminalización de los extranjeros, principalmente de centroamericanos, que han realizado medios de comunicación y autoridades.“Yo creo que hay algunos grupos xenófobos que han utilizado las redes sociales para decir mentiras y publicar imágenes falsas; además, mucha gente del gobierno, no toda, pero algunos presidentes municipales y autoridades, están culpando a los migrantes de la inseguridad que vivimos en Chiapas, y pues no”, dijo.¿Qué opina acerca de la negativa de la sociedad mexicana de ayudar a los migrantes, cuando en el país hay muchas comunidades que necesitan el apoyo y protección del gobierno?, se le cuestionó.“Yo estoy convencido de que en México hay pobreza, pero no es lo mismo la pobreza y la inseguridad que viven en estos países; ellos vienen huyendo porque su vida peligra (…). La situación de esta población migrante es mucho más crítica que la pobreza que pueda vivir un mexicano”, expresó.En este sentido, señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de velar por el respeto a los derechos humanos de estos grupos, compromiso que en su opinión, no se ha cumplido.“Apruebo la política de Andrés Manuel –López Obrador- en cuanto a que es una política de defender los derechos humanos de los migrantes, pero eso sólo es un discurso, porque abajo, Migración y autoridades estatales y municipales siguen siendo las mismas que antes, siguen abusando de ellos”, apuntó.Describió que ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que han llegado a México en las caravanas de los últimos dos meses, diversas congregaciones religiosas han brindado comida, agua y asilo a los extranjeros.El padre Heyman, quien lleva 18 años de apoyar a centroamericanos, explicó que cada que llega una nueva caravana, los feligreses de su parroquia juntan dinero para preparar los alimentos que les darán.“Los migrantes es una población golpeada, marginada, criminalizada, y creo que los cristianos tenemos que dar la cara por estas personas y apoyarlos en la medida de lo posible”, mencionó.