Pide Patrulla Fronteriza difundir peligros de cruzar a EU

El jefe de la Patrulla Fronteriza en esta ciudad de Eagle Pass, Randy Clarck hizo un llamado a quienes albergan a migrantes en Piedras Negras para que difundan los peligros que existen al querer cruzar a Estados Unidos por el río u otra forma que ponga en riesgo la vida de las personas.Tras resaltar que 'no vale la pena', Clarck señaló que han tenido muchos rescates de menores de edad y lamentablemente tienen registradas muertes.Lo correcto es esperar una cita para que su cruce sea legal y no haya riesgo de perder a algún miembro de su familia.A la fecha son más de 34 mil arrestos en todo el sector y más de 400 los rescates que se han realizado.'Nuestro enfoque actual es pedirle a la gente que se le haga llegar el mensaje a que no crucen por el río, que no se adentren en los ranchos porque las temperaturas también son muy peligrosas'.Respecto a los arrestos de ciudadanos de otros países, el funcionario federal dijo que tan solo en Del Río han detectado más de 500 africanos.