Pide PRD que Fiscalía local actúe con autonomía

Ciudad de México.- Karen Quiroga Anguiano y Brenda Villena Guillén, dirigentes del PRD capitalino, expresaron en entrevista que uno de los principales retos que tendrá la fiscal General de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy, quien asumirá el cargo el 10 de enero del 2020, será demostrar autonomía del ejecutivo y el legislativo local.



Sus investigaciones y resoluciones deberán ser sensibles a los reclamos sociales”, señaló Quiroga Anguiano.



En entrevista, Quiroga Anguiano lamentó que el Congreso local no haya dotado a la Fiscalía de recursos suficientes para poner en marcha la transición de la procuraduría a la fiscalía: “si no hay recursos suficientes no entendemos cómo mejorará la calidad de atención, los tiempos de respuesta y cómo se combatirá la impunidad”.



Y denunció que la fiscalía “nació cooptada por el interés político, por eso insistimos en que el reto de Ernestina Godoy será demostrar independencia total, especialmente en temas sensibles como todos los relacionados con violencia a las mujeres que son agredidas por sus parejas”.



