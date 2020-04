Pide recuperado de Monclova ayuda en batalla contra virus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Salude a la cámara jefe porque lo está viendo todo México”, le pedían a Ubaldo las enfermeras del Hospital General de Zona en Monclova, al momento de abandonar el segundo nivel del sanatorio, mejor conocido como “el piso de la muerte”.



El enfermero José Ubaldo Hernández Rodríguez tiene 47 años y 22 al servicio del Seguro Social, desempeñando el puesto de Subjefe de Educación en el hospital número 7, donde lo sorprendió el nuevo coronavirus.



“Mi labor es enseñarle a mis compañeros cómo ponerse los equipos para protegerse ante la pandemia, pero no fue ahí donde me contaminé sino en el área de triage”, comentó en exclusiva para Grupo Zócalo el sobreviviente.



Con algunas dificultades para hablar y una tos persistente, Ubaldo narró que es alérgico al perfume por lo que comúnmente padece síntomas de neumonía, pero, debido al brote en el hospital tuvo que asistir a consulta el viernes 27 de marzo para descartar el contagio.



“Mi contagio fue interno. Inicié con una neumonía y me mandaron al triage respiratorio a consultar el viernes 27 y mis síntomas (de Covid-19) iniciaron el día 30 de marzo”, aseguró el enfermero en jefe.



El hospital donde trabaja Ubaldo Hernández y otras decenas de profesionales de la salud estaba contaminado porque el paciente cero, que se discuten quién fue entre las autoridades del Seguro Social y los propios trabajadores del nosocomio, los sorprendió sin insumos.



“Cuando te informan que estás contagiado te entra una crisis de miedo y ansiedad, porque las estadísticas y noticias te dicen que llevan grandes cantidades de muertos, entonces te entra angustia y miedo en relación a eso”, contó Ubaldo a Zócalo Saltillo.



Al recibir la prueba con resultado positivo, el enfermero se encontraba aislado en su casa por decisión personal, para evitar contagiar a sus compañeros en el hospital.



“Mi familia tomó la noticia con mucho miedo, pero fueron tomando mucha fortaleza y dándome todo su apoyo. En ningún momento me abandonaron, tampoco mis compañeros del Seguro, a nadie han abandonado”, reconoce el sobreviviente.



El cuadro médico de Ubaldo Hernández fue empeorando entre el penúltimo día de marzo y el 3 de abril, cuando el Seguro Social decidió trasladarlo a la sala de terapia intensiva y entubarlo a un respirador artificial.



Hasta ese día de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social todavía no terminaba de reconvertir al hospital número 7 en una clínica Covid-19, como lo había prometido desde la Ciudad de México la Secretaría de Salud el 30 de marzo.



“Estuve en terapia intensiva porque todavía no acondicionaban el segundo piso del hospital, y cuando lo tuvieron listo me subieron pero ya estaba sin el ventilador, ya estaba bien. (El piso de la muerte) es donde nada más se trata lo que son las enfermedades respiratorias y el Covid-19”, narró el enfermero Ubaldo Hernández.







En “el piso de la muerte” el tiempo no pasa porque lo detiene una angustia permanente, aguijoneada por la depresión y las noticias que no paran del conteo de muertos y pacientes que se agravan, así lo describe José Ubaldo Hernández Rodríguez, subjefe de Educación en el Hospital General de Zona número 7 de Monclova, quien cayó enfermó y logró sobrevivir al Covid-19.



“Estuve consciente pero ahí no se ve ni noche ni día ni fecha, entonces pierdes la noción del tiempo porque la enfermedad hace que te duela el tórax de manera que no puedes respirar y te agarras del Dios en el que creas, no te queda otra opción más que agarrarte fuerte a Dios y luchar”, confiesa Ubaldo con su voz pausada y cortada por la tos que todavía lo ataca.



‘Somos la primera tropa’



Hernández Rodríguez señaló que los enfermeros, médicos, camilleros y otros trabajadores del sector salud se encuentran vulnerables ante la pandemia, lo reconocen quienes están en el campo de batalla aunque sus superiores desde la capital de México o incluso de los estados combatan este tipo de declaraciones públicas.



“Como sociedad estamos mal, yo soy enfermero y somos la primera tropa en estas situaciones, somos los que estamos al frente, y eso deberían de valorarlo porque no se dan cuenta de la situación de muerte en la que estamos”, opinó el enfermero sobre la discriminación y la limitación de suministros que padece él y sus compañeros durante esta pandemia.



Actualmente, Ubaldo se encuentra en su casa descansando tal y como se lo recetó el doctor, porque ha pasado la etapa más feroz de la enfermedad, sin embargo, todavía no le realizan una nueva prueba del Covid-19 que sostenga científicamente la eliminación del virus.

“El Jefe”, como lo conoce “La Tropa” en el Hospital General de Zona en Monclova se siente orgulloso de su profesión como enfermero, y define lo que pasó en el “piso de la muerte” como la batalla de su vida.