Pide reglas claras para invertir

Ciudad de México.- Si el Gobierno federal no genera un ambiente de reglas claras, si sigue el débil estado de derecho, la elevada corrupción, impunidad e inseguridad, las inversiones no llegarán ni el crecimiento del país mejorará, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).



En el mensaje semanal Análisis Económico Ejecutivo explicó que la obligación de las autoridades es generar un ambiente de seguridad para los inversionistas, pues de no hacerse, “será poco probable que mejore la situación este año”.



El CEESP detalló que la economía mexicana registró una caída de 0.1% en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, en buena parte por factores internos, como los mensajes y políticas públicas confusas, como lo fue el despido de burócratas, la estrategia de combate al robo de combustible, la cancelación del nuevo aeropuerto, del Seguro Popular y cambios de contratos de gasoductos, principalmente.



“Todo ello ha abonado a un ambiente de cautela y espera para la inversión”, además de que tantas modificaciones de la política pública provocan que los hombres de negocios se mantengan a la expectativa.



Para el CEESP, es evidente que tanto cambio aleja inversiones y sin estas no habrá crecimiento, empleo formal ni mayor bienestar, al contrario, aumentarán la economía informal y la precarización de los trabajos en el país.



“El requisito para estimular el crecimiento, el empleo y el bienestar de los hogares es la inversión. Por ello es indispensable que se garantice su seguridad”, apuntó.