Pide Ricky Martin ayuda para los venezolanos

El cantante puertorriqueño Ricky Martin lamentó no poder presentarse en el concierto altruista que se realiza este viernes en Cúcuta, Colombia, "Venezuela Aid Live", en el que participan decenas de exponentes internacionales en apoyo a la población del país sudamericano.De igual manera, el intérprete de “La vida loca” y “Vente pa´ca” exhortó mediante un video a toda la población a ayudar a los venezolanos ante la crisis que viven actualmente.Qué tal amigos, soy Ricky Martin, desafortunadamente nuestros hermanos venezolanos al día de hoy necesitan nuestra ayuda por la crisis humanitaria que viven”, declaró en un clip de menos de un minuto de duración y que ya tiene más de 132 mil reproducciones.Subrayó que en este magno concierto un gran abanico de artistas estará visitando este destino y regalando su talento, “pero desafortunadamente no todos podemos estar en Cúcuta, pero todos podemos ayudar a nuestros amigos venezolanos”.Para más información al respecto, pidió entrar a la página http://www.venezuelaaidlive.com , en donde se explican los detalles del encuentro para así “echarles la mano a nuestros hermanos venezolanos que tanto lo necesitan”.Te invito a ti que me estás escuchando y que me sigues en redes sociales a que hagas un ‘repost’ a este video o a crear el tuyo, y que hables de lo necesario que es”, concluyó.