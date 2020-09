Pide Riquelme no aprobar presupuesto de la federación porque deja fuera a Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Gobernador Miguel Riquelme pidió a los diputados federales que no aprueben el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, al considerar que no se contemplan recursos para Coahuila, y que esto impedirá un desarrollo adecuado del estado el próximo año.



Mencionó que la salida de la Conago no representa una merma para el estado, ya que temas como la compra de carbón y el problema de AHMSA no se han resuelto.



Dijo que espera que las cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión no apruebe el PEF presentado por la Secretaria de Hacienda.