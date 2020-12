Pide Santiago Nieto voluntad política en combate a corrupción

Escuchar Nota

"Necesitamos generar más controles, menos discrecionalidades para el ejercicio presupuestal y para el ejercicio de las facultades de las instituciones públicas que forman parte del Estado mexicano", expresó en un foro virtual sobre anticorrupción.



"Es importante seguir cumpliendo con las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional, particularmente la que nos habla del congelamiento y el decomiso de los bienes instrumentos del delito relacionados no solamente con temas de delincuencia organizada, sino también por corrupción".



"Por otro lado se encuentra la voluntad política para hacerlo. Tenemos que ser autocríticos respecto a los avances y las áreas de oportunidad que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y, en general, el combate a la corrupción en nuestro País", indicó.



"Pero también tenemos que reconocer y reflexionar en dónde se encuentra manifestada la voluntad política de atacar la corrupción".



"Es evidente que el Presidente López Obrador tiene la voluntad política para instrumentar políticas públicas en el ámbito del Ejecutivo federal para el combate a la corrupción", sostuvo.



"También es evidente que el presidente de la Suprema Corte ha planteado que el combate a la corrupción judicial es un elemento indispensable para poder mejorar el Estado de Derecho en México".



"Y evidentemente atacar la base social y las estructuras financieras", recalcó.



"Por ello, la procuración de justicia debe concentrarse en reparar los efectos nocivos que causó la corrupción; la reparación del daño implica dos cosas: reintegrar los recursos que se hubieran desviado para fines ilegales", señaló.



"Y segundo: buscar en la mayor medida posible que las víctimas estén en una situación como si no se hubiera cometido el delito, es decir, asegurarse que puedan ejercer plenamente los derechos que se obstaculizaron con el acto corrupto".



"Sólo cuando se cumplen todos ellos puede decirse que se ha hecho justicia. La Fiscalía Especializada tiene la atribución de alcanzar estos cuatro objetivos respecto de los delitos por hechos de corrupción", abundó.



"Para la Fiscalía General de la República, y consiguientemente para la Fiscalía Especializada, el resarcimiento del daño es particularmente importante en los delitos de corrupción".



"Como los daños que causan los delitos por corrupción perjudican a toda la sociedad, la justicia necesariamente debe buscar una reparación a ella, ese es un pilar imprescindible para la construcción de sociedades incluyentes", abundó.



"En la Fiscalía Especializada estamos comprometidos en alcanzarlo; ante la complejidad del problema, una de las mejores estrategias que podemos seguir para llegar a esta meta es la colaboración con otras autoridades nacionales e internacionales".



