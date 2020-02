Pide SE cambios legislativos para entrada en vigor del T-MEC

Escuchar Nota

Al pedir a legisladores procesar diversas iniciativas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que se desarrollan acciones preparatorias para la implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entraría en vigor en el verano de este año.Al reunirse de manera extraordinaria con los senadores de la Comisión de Economía, la funcionaria federal expuso que se estima que en marzo o abril el Parlamento de Canadá concluirá el proceso legislativo para aprobar el Tratado.Explicó que luego de conformar las estrategias para implementarlo en los tres países, se calcula que en el verano de 2020 el T-MEC entraría en vigor.Mencionó que entre enero y julio de este año se realizarán las reformas legislativas y una reglamentación uniforme con las contrapartes de Canadá y Estados Unidos, y en mayo se prevé un intercambio de notas diplomáticas.Detalló que el intercambio de notas diplomáticas no es otra cosa sino que cada uno de los socios comunica a los otros dos que está lista su reglamentación interna, su legislación interna, para la entrada plena en vigor de lo que se firmó.Márquez Colín detalló a los legisladores que se requieren cambios legislativos en diferentes ordenamientos para estar acorde con lo que exige el nuevo tratado, y aunque no parte de cero sí se trata de uno muy novedoso que incluye temas nunca contemplados como son anticorrupción, democracia sindical y justicia laboral, así como al combate a prácticas ilícitas.Entre las reformas legislativas que se necesitan para la implementación y entrada en vigor del T-MEC destacan la reforma al Código Penal Federal; en materia de propiedad industrial, ya presentada; impuestos generales de importación y exportación; variedades vegetales; derechos de autor; y derechos conexos.Hay iniciativas que se encuentran en comisiones para su dictaminación, por lo que urgió sacarlas pues, por ejemplo, se necesitan reformas al Código Penal Federal para que incluya delitos y sanciones a prácticas como el copiar películas y luego venderlas.Entre otras acciones previas para la implementación están reuniones con la industria, en particular con los sectores sensibles que van a tener algunos temas importantes en este proceso como son el textil-confección, automotriz, acero y autopartes.Reconoció que otra parte importante es el tema laboral y el respeto a la legislación en esta materia, pues se tendrán que definir quiénes van a ser los panelistas que intervengan en las controversias laborales o comerciales.