Pide Spacey desestimar demanda de abuso

El actor Kevin Spacey exigió a un juez que se desestime la demanda por agresión y abuso sexual que hay en su contra, y que el hombre que lo acusa pague sus cuentas legales, reportó The Blast.En documentos legales, Spacey expuso que el demandante, quien se mantiene en el anonimato, no sufrió ningún daño atribuible a ninguna conducta ilícita por él, por lo que no se le debe pagar por ello."(Spacey) no cometió ninguna conducta ilícita, y mucho menos una conducta injusta con imprudente malicia o desprecio a los derechos y sentimientos del demandante", se lee en el texto.El protagonista de House of Cards volvió también a negar las acusaciones, por lo que pidió que se desestimara la querella lo más rápido posible.La supuesta víctima demandó a Spacey por agresión sexual, abuso, violencia de género, asalto, infingir intencionalmente angustia emocional y encarcelamiento falso por un hecho ocurrido en octubre del 2016.El hombre afirmó que fue asaltado por el famoso mientras le daba un masaje en su residencia privada en Malibú; dijo que él le tomó la mano y le obligó a acariciar sus genitales, para luego hacerle una oferta por sexo oral.Spacey pidió anteriormente la desestimación del litigio ya que el hombre no había querido mostrar su cara ni dar su nombre, aunque un juez le permitió al demandante mantenerse anónimo luego de que éste externara su temor de recibir amenazas de conocidos de Spacey."La vulnerabilidad del demandante a la humillación, el hostigamiento y las amenazas se ve exacerbada por la naturaleza del estado del demandado como una celebridad de alto perfil y la atención de los medios de comunicación", dictaminó el juez."El tribunal considera que el anonimato es necesario para proteger la privacidad del demandante y protegerlo contra cualquier otro trauma".