Pide Ssa no realizar compras de pánico

"No es una fuente de protección porque nos quedan los ojos, que también son una fuente por donde puede entrar el coronavirus y la influenza y muchos otros virus", explicó.

"No se necesitan hacer compras de pánico de desinfectantes domésticos. No tiene sentido, no existe ningún fundamento científico de que esto les va a proteger. Y como el riesgo es considerablemente bajo, tampoco tienen que malgastar su dinero", sostuvo.

"Si tenemos pequeños brotes comunitarios, casos aislados, no es procedente pensar que vamos a tomar medidas extremas como cerrar espacios públicos, impedir concentraciones de personas o impedir el libre tránsito; cancelar eventos masivos como ferias, festivales, conciertos, cine, teatro. No es procedente en tanto tengamos solamente transmisión localizada", indicó.

"No quisiéramos tener la cancelación de estos eventos porque tiene afectaciones económicas, sociales, y no queremos eso. Entonces, en todo momento tenemos que ser prudentes, responsables, como Gobierno y como sociedad", sostuvo.

, llamó a la población a no realizar compras de pánico por temor a un contagio de coronavirus.Aunque ya se confirmaron los primeros casos en el País, indicó, no es necesario comprar desinfectantes con cloro ni cubrebocas.Detalló que este insumo funciona para proteger cuando se usa en la atención médica y es de alta eficiencia, como las mascarillas blancas y rígidas, llamadas N95.Sin embargo, subrayó, los cubrebocas N95 no funcionan para el uso cotidiano.Agregó que el cubreboca convencional no sirve para proteger de enfermedades respiratorias, incluido el coronavirus, pero sí puede ser útil para evitar que una persona que ya está enferma con cualquier infección respiratoria contagie a otros.López Gatell dijo que tampoco es necesario desinfectar las casas, los espacios de trabajo ni las escuelas con desinfectantes que tienen cloro.Agregó que al momento México registra únicamente tres casos confirmados de COVID-19, pero todos fueron importados y presentan sintomatología leve, por lo que el riesgo de contagio sigue bajo en el País.Descartan, por ahora, cancelar eventos masivosLópez Gatell indicó que, debido a que se presentan casos aislados de coronavirus e importados en el País, en este momento no es necesario tomar medidas extremas como cancelar eventos masivos, limitar el tránsito de personas o el comercio.Señaló que estas medidas no son procedentes ahora porque no sirven para controlar una epidemia como la del coronavirus, pero sí afectan la vida pública.