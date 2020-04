Pide Tamaulipas no recibir más retornados migrantes ante Covid-19

Escuchar Nota



“Hemos estado pugnando porque, aquí en Tamaulipas ya no nos dejen a los migrantes que son de otras nacionalidades… históricamente siempre hemos tenido problema del flujo de migrantes de sur a norte”, explicó Verastegui Ostos.

“Queremos hacer un llamado al Gobierno Federal, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaria de Gobernación a que le ponga interés, a que se cumplan los acuerdos que el día tres de julio del año pasado firmamos”, expresó.

“El problema es que entraron más de 13 mil en el programa de espera en su cita. Primero el INM empezó llevándose algunos en autobuses entre el 40 o 30 por ciento de los extranjeros” explicó Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales.



“No queremos que nos truene el sistema de salud, si bien es cierto nos estamos preparando en ese sentido, sin embargo si nos llega muy fuerte no tenemos capacidad para atender a tanta gente”, se sinceró Verástegui Ostos ante los posibles casos que se pudieran dar Covid-19.

“Lo que nosotros pedimos a la federación es que no nos regrese personas que no son mexicanas porque estamos recibiendo ecuatorianos, guatemaltecos en la frontera por el programa retornado pero ahorita se vive una emergencia distinta en el país… México es el epicentro de la pandemia y creemos que es razón suficiente para que Estados Unidos los vuele a su país de origen”, reforzó Garza Jiménez.

Ante el grave problema que Estados Unidos vive por el Coronavirus Covid-19,, debido a que se desconoce el paradero en más de 10 mil de ellos.Para el secretario General de Gobierno, Cesar Verástegui Ostos y Gloria Garza Jiménez subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales esos extranjeros siguen aún en territorio mexicano.Recordó que el estado también atiende a los connacionales por lo que aunado con el caso de los retornados el problema se agudizó y les lleno de preocupación después de que se dio a conocer la llegada del Coronavirus a ciudades de Estados Unidos.En ese acuerdo el estado aceptó recibirlos mientras que la federación se encargaría de regresarlos a la frontera sur de México para su deportación.Los funcionarios estatales señalaron que lo pactado no se realizó luego de que el mismo gobierno federal les entregó un estatus legal para andar en territorio mexicano y esperar la cita o el fallo de un juez para saber si les daban o les negaban el asilo o visa humanitaria.Otra situación que se encontraron es que el Instituto Nacional de Migración (INM) no tuvo el control para saber la ubicación de estos.Después ya no fue así, por lo que ahora se desconoce si esos 13 mil migrantes cruzaron de manera ilegal a los Estados Unidos, regresaron a su país o se quedaron en la frontera de Tamaulipas.