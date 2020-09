Pide UAEH no prejuzgar caso de Sosa Castelán

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) hizo un llamado a no prejuzgar el caso del presidente de su Patronato, Gerardo Sosa Castelán, vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.



"La confianza en las instituciones, el respeto a los principios de la Constitución y al Estado de Derecho son pilares que deberían sustentar la educación de las y los mexicanos. Como sociedad tenemos el gran reto de rescatar estos valores para no perdernos en los prejuzgamientos de medios y redes sociales que sin fundamento alguno atentan contra los derechos que a todos nos asisten", expuso en un comunicado.



Sin mencionar a Sosa Castelán, la autoridad universitaria recordó que conforme a la Constitución todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario en un procedimiento legal imparcial y a partir de la sentencia de un juez.



La UAEH afirmó que si bien no pide silenciar las opiniones, sí se pronuncia porque los hechos que han sido noticia sean vistos a la luz del procedimiento legal que se sigue y conforme a la etapa que corresponda.



Ayer, un juez federal vinculó ayer a proceso a Sosa Castelán y tres personas más por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 58.2 millones de pesos.



La Universidad también manifestó su confianza en que imperará la justicia y el derecho, y pidió paciencia a los sectores y organizaciones que han manifestado su apoyo ante el desarrollo de los procedimientos legales.



"Nuestra confianza en los jueces federales permanece incólumne", se afirma en el comunicado firmado por el Rector Adolfo Pontigo Loyola, y los líderes de los sindicatos d