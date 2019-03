Piden a AMLO investigar a Napo por socio

El PAN y el PRD demandaron al Presidente de la República ordenar una investigación sobre los nexos que tiene el senador de Morena, y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, con José Juan Janeiro, el operador financiero del ex Gobernador Javier Duarte."Acción Nacional solicita al Presidente de la República que ordene a su fiscal carnal una investigación. El Presidente no puede decir que no le toca porque ha impuesto al Fiscal General de la República utilizando su mayoría en el Congreso como oficialía de partes."Resulta necesario demandar una investigación a fondo sobre los nexos oscuros de uno de los senadores de Morena, Napoleón Gómez Urrutia", afirmó en entrevista Fernando Herrera Ávila, vocero del PAN.REFORMA publicó este domingo que, de acuerdo con una investigación de la PGR, José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de Javier Duarte, está ligado al senador Napoleón Gómez Urrutia por la sociedad con su hijo Alejandro Gómez Casso en la empresa AGC Trading, además de compartir el domicilio fiscal con la compañía NAPALE.En abril de 2015, Napoleón creó junto con su hijo Alejandro la compañía NAPALE (Napoleón y Alejandro), vinculada al ramo de la construcción, con el mismo domicilio del despacho de Janeiro Rodríguez, cateado por la PGR en 2016."El PRIMOR es una realidad. Nacieron juntos, se separaron y se vuelven a encontrar. Es parte de ese reencuentro que se está generando, se distanciaron como Partido pero estuvieron juntos en los negocios siempre", enfatizó Herrera Ávila, haciendo referencia a las relaciones entre integrantes del PRI y de Morena.El vocero de Acción Nacional afirmó que en el partido esperan que la investigación dé claridad en torno al origen de los recursos y que la Fiscalía actúe de manera objetiva para que los involucrados rindan cuentas a la sociedad.Además, dijo que el senador Gómez Urrutia presiona a las empresas a través de su sindicato."Más que por su trabajo legislativo, el senador Gómez Urrutia se ha caracterizado por lo que está ocurriendo con su sindicato y las presiones que está haciendo a algunos que han llevado al cierre de empresas y que han llevado al desempleo. En ese balance, el senador deja mucho qué desear", añadió.Asimismo, Ángel Ávila, de la dirigencia nacional del PRD, también pidió a la Fiscalía General de la República (antes PGR) ampliar la investigación sobre la relación que existe entre el senador de Morena y el principal operador financiero del ex Gobernador Javier Duarte."La PGR lo primero que debe hacer es seguir las investigación, si hay vínculos muy precisos con el senador debería de citarlo a declarar y encontrar los indicios necesarios. La PGR (sic) no debiera ser tapadera de nadie. Si hay vínculos que puedan señalar presuntos ilícitos del senador Napoleón Gómez Urrutia, la PGR debería de presentar la solicitud de desafuero", señaló Ángel.El líder del PRD recordó que el Fiscal General fue propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que consideró que, en la investigación de este caso, tiene una oportunidad para demostrar su autonomía."Estamos ante una gran oportunidad de que la sociedad pueda ver la autonomía de las instituciones. Sería muy mala señal que este Fiscal, Alejandro Gertz, no ejerza sus facultades a plenitud para investigar estos posibles delitos ligados a Morena", añadió el perredista.