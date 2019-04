Piden a AMLO no gobernar con memorándums

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de gobernar con memorándums y apueste por modificar las políticas públicas en seguridad, economía y justicia para lograr que el País avance hacia mejores niveles de crecimiento, desarrollo y bienestar."Que deje de gobernar con bandos o memorándums. Es fundamental que el Ejecutivo apegue su Gobierno a las leyes y el respeto a las instituciones, aunque no le guste. De lo contrario, no sólo se agravarán los problemas del País, sino también la polarización social", afirmó el líder blanquiazul en un comunicado.Ante el aumento de los índices delictivos durante el primer trimestre del año, Cortés señaló que es forzoso poner en marcha una nueva estrategia basada en la prevención, el uso de métodos científicos, equipos tecnológicos, así como la profesionalización y el fortalecimiento de las policías locales y municipales.Es imprescindible la actualización y profesionalización de los Ministerios Públicos para la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y la persecución eficaz de los delincuentes, apuntó."Si a esta parte esencial de la procuración e impartición de justicia se añade el trabajo eficiente de la recién formada Guardia Nacional, se podrían tener mejores resultados frente a la creciente violencia e impunidad", consideró.En materia económica, sugirió al Presidente de la República que convoque a una campaña nacional para captar la inversión privada nacional y extranjera, con el fin de detonar la economía, el empleo y el consumo.Asimismo, urgió al Gobierno Federal a ejercer el gasto público destinado a proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y puertos, así como a concretar las zonas económicas especiales que lograron desarrollar países como China y a continuar la edificación del Aeropuerto de Texcoco.Lo anterior, tomando en cuenta el incremento del desempleo que en marzo llegó a 3.6 por ciento.Con estas medidas, dijo el presidente de Acción Nacional, se podrían ofrecer alternativas de trabajo a los 2 millones 14 mil 642 mexicanos que actualmente están desempleados.En el ámbito de justicia, Marko Cortés subrayó que para hacer posible los cambios en las políticas públicas, el Presidente de la República debe reconocer la pluralidad de ideas y no tratar de imponer una visión unipersonal sobre México.