Piden a Bachelet más visitas de ONU

Especialistas mexicanos que integran o formaron parte de mecanismos de Naciones Unidas pidieron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michell Bachelet, que medie ante el Gobierno de México para que se concreten visitas de expertos de la ONU a México.En una carta entregada a la ex presidente de Chile a su llegada a México, los especialistas mexicanos se refirieron específicamente a la necesidad de que la Relatora Especial sobre los Desplazados Internos y el Comité contra las Desapariciones Forzadas visiten oficialmente el País.La petición la realizaron a título personal José Antonio Guevara, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias; Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra la Desaparición Forzada; Miguel Sarre, ex integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura, y Patricia Olamendi, ex integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer.Los especialistas le reiteraron a Bachelet la importancia que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, para que pueda tramitar casos individuales."Debe igualmente aceptar a la brevedad, la visita de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos pendientes, como de la Relatora Especial sobre la situación de los desplazados internos, quien solicitó visita desde el 2015", indicaron."Así como aceptar la solicitud de visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas que conforme al artículo 33 de la Convención, ha solicitado una visita a México y se le ha negado hasta el momento".Estas peticiones fueron incluidas en uno de los cuatro puntos que le plantearon a Bachelet como prioritarios para tratar con las autoridades mexicanas.Los otros tres se refieren a la conformación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, desmilitarizar la seguridad pública y crear una comisión de la verdad y memoria histórica.