Piden a diputados medios de comunicación en lenguas indígenas

Al iniciar la sesión ordinaria en San Lázaro, el ciudadano Manuel Espinosa Sainos, hablante del totonaco, destacó la importancia de que haya medios de comunicación que incluyan expresiones en lenguas indígenas. Sin embargo, dijo que no basta con las que ya existen, se requieren más y que sean operadas por mienbros de la comunidad.En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, declarado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Espinosa Sainos señaló que se requiere fortalecer a las radios culturales indígenas y dotarlas de recursos, equipo y personal capacitado para que continúen funcionando.“Es importante también abrir más espacios en las televisoras públicas y comerciales para que seamos los propios indígenas los que digamos quiénes somos en nuestra propia lengua”, dijo en totonaco, en la tribuna de la Cámara de Diputados.“También se debe otorgar reconocimiento y apoyo a las radios comunitarias que, además de mantener informada a la población, juegan un papel importante en la conservación de nuestra lengua y cultura”, añadió.Sostuvo que por años los medios de comunicación “nos han ensañado a despreciarnos a nosotros mismos, auto-negarnos, a avergonzarnos de nuestro ser indígena hasta invisibilizarnos”, por ello la importancia de que existan medios operados por indígenas.Sobre la implementación de políticas públicas para favorecer los idiomas de los pueblos originarios, sostuvo que no deben basarse en el número de hablantes, porque al dar prioridad en la implementación de un programa a una lengua con mayor número de hablantes es minimizar a las otras, es discriminarlas.“Muchos jóvenes dominan cada vez menos la lengua de sus padres y en algunos casos ya no la aprendieron”, por lo que es preciso trabajar con este sector de la población, aseveró.“Es necesario enseñarles a los jóvenes la estética de nuestras lenguas. Decirles que no es lo mismo decir llegar en totonaco, que en español, porque cuando se dice: llegué a las 6 de la mañana a la Ciudad de México, en totonaco se dice ´klakapulh´, que quiere decir: a las 6 de la mañana germinaron las plantas en mi rostro en la Ciudad de México.“Cada palabra hablada en nuestra lengua contiene diversos conocimientos sobre el ritual del nacimiento, la forma de conservar y sembrar las semillas, el respeto al agua, a la tierra, a la luna, y las normas para mantener la armonía entre los seres humanos y su entorno”, abundó.Espinosa Sainos agregó que se tiene que de dejar de decir “nuestros indígenas. Nosotros no somos propiedad de nadie. Ningún ser humano es propiedad de nadie”.