Piden a Estado que compre en Saltillo

Eduardo Dávila Aguirre, presidente de Canaco Saltillo, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que sea más equitativo en sus compras y contratación de servicios, ya que se está beneficiando solo a comercios y empresas de Torreón.“A raíz de inquietudes que nos han hecho varios socios, realizamos una encuesta entre aproximadamente 250 negocios y solo 3% había sido invitado a cotizar, pero a cotizar, pues no todos fueron beneficiados con alguna compra.“Pedimos una cita al Gobernador que no se ha concretado, pese a que se le dijo que había preocupación. Nos dijo que nos iba a canalizar con Blas Flores, sí nos reunimos con él, pero tampoco se ha concretado una decisión para que empiecen a fluir las compras en Saltillo y la Región Sureste”, dijo.Dávila Aguirre indicó tener información, aunque no cifras precisas, “de que se está privilegiando a comercios y empresas de Torreón”.