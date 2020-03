Piden a familias evitar salir de sus viviendas

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- A raíz del caso de Covid-19 confirmado en la vecina población Eagle Pass, el juez del condado de Val Verde, Lewis Owens, está solicitando a los residentes de esta frontera que permanezcan en sus hogares para evitar contagios de este virus en esta frontera.



“El caso que se registró en Eagle Pass es un recordatorio sobre la importancia de ponerse voluntariamente en cuarentena y no salir de sus hogares, y de hacerlo que sea solo en casos cruciales, de esta manera se estarán protegiendo y evitarán estar expuestos a contraer el Covid-19”, expresó el juez Lewis Owens.



También dio a conocer que mientras más tiempo tarde en que se registre el primer caso de Covid-19 en este condado, se tendrán mejores recursos para poder enfrentarlo y controlarlo, mientras tanto la prioridad de las autoridades de esta frontera en este momento es la prevención y contención de este virus.



Por este motivo dijo que están invitando a la comunidad a continuar con las medidas de seguridad recomendadas por el Centro de Control de Epidemias, que son desde quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, desinfectar sus hogares y todo lo que toquen.



También que sigan con las normas del Estado, que son desde no hacer reuniones con más de 10 personas, no estar más de 10 personas en el mismo edificio, no saludar de mano o beso, mantener una distancia de aproximadamente un metro y medio de otra persona, utilizar guantes de látex y cubre-boca.



En caso de tener algún síntoma o problemas de salud, inmediatamente acudir al hospital o llamar a las autoridades para saber los casos a seguir para evitar contagios del Covid-19.