Piden a Gobierno avanzar en caso Acteal

El concejo de la organización "Las Abejas" pidió al Gobierno federal no ser insensible como las Administraciones anteriores y establecer una mesa de trabajo para avanzar en el diseño de los mecanismos de atención del caso de la masacre de Acteal, incluido un Acuerdo de Solución Amistosa.En voz de Vicente Luna, integrante de la organización y sobreviviente de la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Chiapas, la organización demandó que como parte de dichos mecanismos se brinde atención pronta, seria, e integral a los 118 sobrevivientes que representa."Muchos hermanos nuestros sobrevivientes y familiares de las víctimas han fallecido esperando verdad y justicia, otros más se encuentran en graves situaciones de salud, por eso tememos por nuestros hermanos sobrevivientes, que por falta de una justicia integral sufran mayor deterioro en su salud."Por ello esperamos que el Estado mexicano tenga la capacidad y voluntad política de atender la petición. No queremos que siga la impunidad, no queremos que siga la insensibilidad de los gobiernos priistas y panistas que nos han mantenido excluidos de la justicia y de una vida digna", expuso.Al leer un pronunciamiento afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que si bien el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, les manifestó su solidaridad y compromiso para atender el caso, en un reunión que sostuvieron el 24 de diciembre, no ha habido ningún avance."Esperemos que esto no sea una señal de que posiblemente se trate de una simulación y de administrar el problema por otros seis años más. Saludamos que se esté dando atención al caso de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa"."Pero no vemos que ello vaya acompañado de una atención más general e integral de las víctimas graves de violaciones de derechos humanos. Consideramos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador primero debe atender los casos graves de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la masacre de Acteal", recalcó.Previo a una reunión en Segob, Patrocinio Hernández, vocero de la organización, aclaró que no todos los sobrevivientes de Acteal están de acuerdo con buscar un Acuerdo de Solución Amistosa, ya que la Mesa Directiva "Las Abejas", que representa a un mayor número de víctimas, se opone a esa vía.Explicó que, en un principio, el concejo de la organización "Las Abejas" también estaba en contra de un acuerdo de esa naturaleza, sin embargo, en 2015 reconsideró su postura ante la grave situación de salud de algunos sobrevivientes y la necesidad de no alargar más la justicia y reparación integral."Respetamos su decisión porque es válido y legítimo si los sobrevivientes y víctimas de la masacre desean continuar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, pero no pueden hablar ellos por todas las víctimas y sobrevivientes, o desacreditar o estigmatizarlas."Optar por un procedimiento que está a la disposición en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es contradictorio con el Lekil Chapanel (la otra justicia), es un camino diferente, pero que también busca la justicia", señaló la organización.