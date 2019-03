Piden a Iglesia de Nicaragua se sume al diálogo

Representantes del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica concluyeron su quinto día de negociaciones con una invitación a la Iglesia católica en Nicaragua para reincorporarse a los diálogos políticos como mediadora.Según el portal de El Nuevo Diario, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) recibió este martes la invitación formal para participar en el diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representantes del gobierno.La noticia fue confirmada a El Nuevo Diario por el obispo de Estelí, Abelardo Mata, quien aseguró en una llamada telefónica que “me notificó el cardenal (Leopoldo) Brenes que lo visitaron delegados de la Alianza con la carta firmada por las dos partes, invitando a participar al diálogo”.Mata no especificó el papel que desempeñarán, ni quiénes son los obispos que estarán en las negociaciones en representación de la CEN, la cual recibió la invitación de parte del canciller Denis Moncada, representante gubernamental, y del opositor Juan Sebastián Chamorro.Según Mata, el cardenal Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, convocó a los obispos a una reunión de emergencia para abordar el tema el próximo viernes, debido a que los prelados acaban de regresar a sus respectivas diócesis.La CEN emitió el lunes pasado un comunicado en el cual los prelados sostuvieron que no habían sido invitados para formar parte del proceso de negociación, razón por la cual el cardenal sólo asistió a la primera negociación del pasado miércoles.A su vez, representantes de la Alianza Cívica pidieron a los nicaragüenses y a la comunidad internacional tener paciencia con las negociaciones con representantes del gobierno, dirigidas a superar la crisis que vive el país desde abril de 2018."Yo le pido al pueblo y a todo el mundo que tengamos paciencia. Esta oportunidad la hemos luchado, la hemos estado pidiendo desde que se levantó el primer diálogo" en julio de 2018, dijo el dirigente empresarial Michael Healy, uno de los negociadores de la Alianza, al ser consultado por periodistas.Hasta ahora, en las cuatro rondas anteriores han debatido los 15 puntos que definirán las reglas del juego, sin entrar aún en los temas de agenda.Healy explicó que "la hoja de ruta, las reglas del juego o el protocolo que debemos de tener para que esto se cumpla, tienen que ser claras y transparentes para que este diálogo funcione" y pueda desarrollarse luego "una negociación mucho más ágil y mucho más rápida".La Alianza Cívica ha dicho que exigirá incluir en la agenda la liberación de los detenidos por protestar, el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución, reformas para unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las protestas.La delegación del gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, no ha dado a conocer su agenda.