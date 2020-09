¡Piden a Misa! Busca el saltillense más protagonismo con La Máquina

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Los aficionados del Cruz Azul quieren ver más futbol de Misael Domínguez, el habilidoso mexicano que porta el dorsal 14 celeste.



A sus 20 años, Misa todavía no encuentra la forma de volverse estelar con La Máquina, pero no pierde paciencia, al contrario, ha aceptado el papel de suplente, entrena para tener más minutos y, así, conseguir su objetivo. “Uno siempre quiere ser titular, ahora me toca este rol de revulsivo”, comentó el tricolor, la mañana de ayer.



El Guard1anes 2020 es el torneo con mayor partidos jugados para Domínguez, a pesar de que todavía quedan siete jornadas por disputar. Ya son ocho encuentros en los registros del saltillense (ninguno de arranque) y está a 64 minutos de los 213 que sumó en el Apertura 2019.



El canterano del Monterrey llegó a La Noria para el Apertura 2018, con un papel secundario en Liga y Copa MX; cuando Ricardo Peláez y Pedro Caixinha lo trajeron a la Ciudad de México, apostaron por él a largo plazo.



A pesar de que este par ya no forma parte de la nómina del Cruz Azul, Jaime Ordiales y Robert Dante Siboldi todavía lo respaldaron. Misa reconoció qué le merma y le ha costado tener mayor protagonismo con los cementeros.



“En lo personal, me falta un poco más en defender, algo que seguiré trabajando para estar en el 11 titular”, se señaló a él mismo. Domínguez y Alexis Gutiérrez (también de 20 años) han acumulado más participación, concentrados en cumplir sus metas con el Cruz Azul.



“Uno está haciendo las cosas bien y me deja contento. Alexis y yo lo hemos hecho muy bien, pero hay que seguir trabajando, sumar minutos y estar pronto como titulares”, dijo Misa.