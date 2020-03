Piden a nigropetenses quedarse en casa para frenar Covid-19

Escuchar Nota

A fin de promover las medidas de aislamiento social para prevenir la posible propagación del Covid-19, unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizan rondines reproduciendo un audio en donde se invita a las personas a quedarse en casa. #PiedrasNegras pic.twitter.com/GknVgMmsXH — Mpio Piedras Negras (@MpioPNegras) March 21, 2020

Autoridades de Piedras Negras recomiendan a la población resguardarse en casa como medida preventiva para evitar contagio del covid-19. En Coahuila se han confirmado al día de hoy 3 casos de #coronavirus . pic.twitter.com/fWbUgTVKMw — Dariela Macías (@darielamaciasc) March 21, 2020

Dentro de las estrategias acordadas para lograr ell y que la, hoyrecomendando con alto parlantes a la población quedarse en casa.El alcaldeha solicitado a la población que acate las recomendaciones y así evita que está enfermedad cause más estragos en la semanas por venir.Se hany además de eso se hace este esfuerzo de recomendación.Se determinós para que niños o familias no asistan y no pueda propagarse el virus o enfermarse.Las patrullas circulan por sector Acoros, Vista Hermosa, Mundo Nuevo y otras para hacer la recomendación.