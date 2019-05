Piden a Segob frenar permisos a migrantes

El sobrecupo de las casas del Migrante es demasiado, casi en hacinamiento ya, por lo que el Gobierno federal debería frenar la expedición de permisos de internación a migrantes, señaló Héctor Silva, pastor administrador de la Casa del Migrante "Senda de Vida"."Con esta situación no sabemos por qué el Gobierno federal les está dando permisos si se dan cuenta que estamos con sobrecupo, ahora nosotros pagamos las consecuencias en la frontera, se les da permiso, pero aquí topan, ahora necesitamos el apoyo, ellos les dieron el permiso, que nos ayuden a nosotros", exclamó.Silva explicó que muchos niños se enferman en "Senda de Vida" y no todos los días van los Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja Internacional.La Casa del Migrante Senda de Vida empezó la construcción de sanitarios y regaderas extras por superar al doble la capacidad del albergue la llegada de cubanos y venezolanos, informó."Ahorita contamos con 435, la capacidad ya repleto es para 250 personas, tenemos afuera casitas de campaña, en cada casita viven dos personas", explicó Silva, "la mayoría son cubanos y venezolanos".La situación fuera peor y el hacinamiento mayor si no fuera porque Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Puerto de Hidalgo, Texas, aceptó entregar visas humanitarias a 280 personas, pero el albergue llegó a tener 800 personas hace dos semanas, relató Silva.Ante la urgencia de ampliar el área de sanitarios y regaderas, Silva pidió el apoyo con mano de obra a los propios migrantes extranjeros, quienes este martes excavaban para preparar las zapatas y otros pegaban block."Tenemos baños en el dormitorio de las mujeres, de los hombres, pero tenemos gente aquí afuera en casas de campaña, y lamentablemente se nos saturó mucho, estamos ampliando para que haya baños suficientes", señaló.Indicó que no pueden negarle la estancia a los extranjeros, pero están preocupados porque el trámite de visas en Hidalgo, Texas, es lento, hay quienes están tardando un mes y medio."En toda la frontera, no nada más en Tamaulipas y Reynosa, en toda la frontera falta personal del CBP, por eso están lentos, no tienen la capacidad y por es razón aquí está sobrepoblado, en otras ciudades están también totalmente llenos", aseveró.Silva agradeció el apoyo de la sociedad, de las iglesias, pero al Gobierno pidió que ya no expidan permisos temporales a los migrantes porque los mandan sin nada a la frontera norte."Esperemos que si alguien brinda el apoyo con una taza de sanitario, un lavamanos, lo que se pueda humanitariamente, no tenemos el recurso, y el Gobierno nomás nos los manda a la frontera y no previenen que aquí topan y se quedan", exclamó.Silva explicó que actualmente el albergue "Senda de Vida" tiene 13 sanitarios y 12 regaderas, pero con la ampliación de dos cuartos de baño más, tendrán tres tazas de baño y tres regaderas más para mujeres, y 4 regaderas y tres tazas más para hombres.