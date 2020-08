Piden a Sener prohibir fracking en nuevas asignaciones para Pemex

Escuchar Nota

"La CNH incluyó en su opinión numerosas advertencias a la Sener, ya que considera un precio del gas mucho más alto de las previsiones, una productividad de pozos mayor a la de pozos análogos y sobreestima lo que podría ser recuperable de los recursos prospectivos identificados", explicó.



.-, dio una opinión técnica favorable a larespecto a tres nuevas asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar actividades de exploración en laque implica el uso de esta técnica.Las tres asignaciones a las que hace referencia la organización son:, en las que predominan recursos no convencionales y en las cuáles existieron diferencias en la votación dentro del organismo regulador.Según señaló la Comisionada, Alma América Porres Luna, estas nuevas asignaciones cuentan con 3 mil 847.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos y un 98 por ciento de éstos provienen de recursos no convencionales que requerirían el uso de fracking.La comisionada concluyó que estas asignaciones son contrarias a la política energética porque no se puede llegarDe ser congruentes con este compromiso de no utilizar esta técnica, estas áreas quedarían ociosas.Sin embargo, el comisionado, quién voto de manera favorable para las asignaciones, aclaro que no todos los recursos convencionales utilizan la misma técnica deSin embargo, la alianza exigió al Ejecutivo de; dejar de aprobar proyectos que impliquen el uso de esta técnica yInformación por Milenio