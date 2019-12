Piden a SFP publicar expediente de caso Bartlett

"Lo menos que podemos esperar del órgano federal encargado del combate a la corrupción es la máxima transparencia y publicidad de sus indagatorias y resoluciones”, añadió.

Después de la exoneración de la(SFP) a, Movimiento Ciudadano solicitó a la dependencia transparentar toda la información relacionada con la indagatoria, así como publicar el, incluida la resolución de este asunto.El senador emecista,, informó que este sábado se ingresó una solicitud de información para que la SFP entregue los siguientes documentos: La versión pública de las 33 denuncias presentadas, del expediente completo de la indagatoria y de las pruebas documentales que sustentan el resultado emitido en la investigación respectiva.Además, copias en versión pública de todos los oficios con su respectiva respuesta solicitados por la SFP durante la investigación, así como las razones y fundamento legal que llevó a la dependencia a investigar la información de Bartlett a partir del 1 de diciembre de 2018 y a no solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera para que de manera proactiva ampliara la investigación, lo cual sí sucedió en casos como el deEl legislador dijo que no es suficiente que la SFP indagara la evolución patrimonial del funcionario o su actuación como funcionario a partir del 1 de diciembre de 2018, “cuando es de todos conocido que Bartlett ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva también en el tiempo”.A través de un comunicado se informó que “enesperamos que esta solicitud de información no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido escudándose en la inexistencia de información, pues sería contradictorio que la SFP, un órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente esta información”.