Piden a víctimas de violencia familiar presentar denuncia en Fiscalía

Ciudad de México.- Ante los crecientes casos de violencia familiar que ha denunciado la Red Nacional de Refugios en la Ciudad de México durante la pandemia por Covid-19, el titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que cuando una mujer pide auxilio "la policía llega de manera muy rápida y no sólo entrevistamos a la víctima, sino buscamos separarla de su agresor si es que está en el mismo domicilio, intentamos separarla y hablar al menos por unos segundos con ella".



Destacó que cuando hay una agresión confirmada "no la dejamos -a la mujer- con el agresor, detenemos al agresor en el momento. Hay diferentes escenarios, cuando llegamos al domicilio y el agresor ya no está ahí buscamos y convencemos a la víctima para que se vaya la Fiscalía General de Justicia, que tiene una gran área de atención, una muy buena área de atención a las víctimas y dejamos ahí a la víctima, con esta área".



Explicó que cuando la policía llega a un domicilio, y allí se encuentra la víctima y el agresor "buscamos...intentar separar, en la medida de lo posible, a la persona que está siendo agredida, sacarla digamos de su domicilio por unos segundos para que podamos entrevistarla de una mejor manera y convencerla de que nos acompañe la fiscalía" explicó.