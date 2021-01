Piden abrir escuelas a niños sin internet ni recursos tecnológicos

Escuchar Nota

"Más allá de la entrega de juguetes, queríamos que el niño saliera y viera que podemos convivir como lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre y cuando respetemos (los protocolos sanitarios)", dijo Héctor Hernández, director de la primaria, quien aboga por reabrir las escuelas de manera segura.

"Para estos 10 millones de niñas y niños la escuela (presencial) es quizá la única oportunidad para aspirar a un mejor nivel de vida".

"Abrir las escuelas que atienden a la población de alumnos en pobreza debe ser la prioridad", resalta De Hoyos. "Para ellos, mejorar el esquema de educación a distancia es irrelevante. Ellos necesitan la escuela (presencial) y la interacción con sus profesores y compañeros".

"Va a ser imposible asegurar una única solución para todo el sistema educativo", dice la directiva. "¿Por qué mejor no se generan lineamientos? (Por ejemplo, definir) qué familias podrían regresar a la escuela y empezar con esas familias".

En el último día antes de las vacaciones de Navidad, la, en el Fraccionamiento Las Flores, en Monterrey, fue escenario de un acto escolar censurado en tiempos actuales de pandemia.Después de meses de confinamiento y clases a través de sus celulares, los 162 alumnos volvieron a pisar el centro educativo.Lo hicieron de acuerdo con las circunstancias. A su uniforme escolar agregaron careta y cubrebocas, junto con una estricta logística de distancia física y chequeo de temperatura a lo largo de aquella mañana.Aunque la instrucción oficial de mantener escuelas cerradas ha sido contundente, este plantel público organizó el encuentro de forma especial para entregar algunos regalos a sus alumnos por el trabajo de un año atípico, y para mostrar cómo sí es posible la convivencia en una nueva realidad.Al reiniciar hoy el ciclo escolar en medio de altos niveles de contagios de, de nuevo desde casa y sin la certeza de cuándo o cómo volverán a las aulas, los maestros del Estado manifiestan su preocupación.La mayor inquietud surge ante una realidad: El confinamiento está dejando muy atrás a niños con quienes la educación a distancia y por televisiónProfesores consultados apuntan a un grave problema en áreas como la, sobre todo en niños de primero y segundo grado de primaria, quienes dejaron trunco su aprendizaje cuando se ordenó la cuarentena.Los especialistas llaman a replantear el actual esquema educativo a distancia y reabrir las escuelas, al menos para aquellos estudiantes en una situación vulnerable en sus casas.Rafael de Hoyos, cofundador de Xaber, organización especializada en temas educativos, señala que, de los 25 millones de estudiantes de educación básica en México,viven en un hogar sin un dispositivo con acceso a internet y sin papás con escolaridad o tiempo para ayudarlos en el proceso de aprendizaje.Siete de cada 10 de ellos viven en condiciones de pobreza y llevan desde marzo sin aprender.De Hoyos, quien ha trabajado en el Departamento de Educación para América Latina del Banco Mundial, sugiere abrir las escuelas un día a la semana, sólo con una parte de los estudiantes, además de priorizar la enseñanza de contenidos de matemáticas y lengua.En otros países, las escuelas han abierto y vuelto a cerrar de acuerdo con el comportamiento de la pandemia.Ante el incremento alarmante de casos, Londres anunció hace unos días el cierre de sus escuelas primarias, reportó BBC, pero dejó disponibles algunos centros educativos para niños en situación vulnerable y para los hijos de trabajadores considerados clave en la lucha contraEn la zona rural de, desde agosto varios planteles descartaron la escuela por televisión al tener problemas de señal en las casas de los alumnos.En una decena de centros educativos ubicados en ejidos, los maestros decidieron reunirse presencialmente con sus estudiantes una vez a la semana para entrega y revisión de materiales en el patio escolar.Organizaciones de salud y educación internacionales coinciden en que, a diferencia de cuando la pandemia inició, hoy se tiene más evidencia que indica que el riesgo de contagio relacionado al abrir las escuelas es mucho menor al que se percibía en marzo, y que los más afectados en el aprendizaje son los más pobres.publicó en diciembre que cerca de 20 mil estudiantes de primaria en Nuevo León, principalmente de zonas marginadas, no se habían reportado a sus escuelas, por lo que no hay registro de que estén siguiendo actividades escolares a distancia.A nivel federal,, entidades que han alcanzado el semáforo epidemiológico en verde y, por lo tanto, podrían abrir a partir de este mes, no tienen una ruta clara de cómo será la reapertura de sus escuelas.De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, además de la distancia física entre estudiantes, la educación en el uso correcto de cubrebocas, mantener grupos pequeños y realizar actividades mayormente al aire libre son principios básicos que deben regir una reapertura escolar.Los profesores agregan otras condiciones, entre ellas, el garantizar los recursos para el material de higiene necesario para las escuelas, así como ser considerados prioritarios para recibir la vacuna.Laindica que la decisión de abrir o no escuelas debe tomar en cuenta los datos epidemiológicos de cada localidad., directora del Instituto Nezaldi, propone también que las autoridades educativas comiencen a escuchar, desde ahora, las propuestas de escuelas públicas y privadas para planear un regreso presencial.Lo que importará para la reapertura de planteles, señalan algunos profesores, es el compromiso de padres y maestros por construir una cultura de la salud y prevención en los niños, no de miedo a los demás.Recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría para la reapertura de escuelas.Promover actividades al aire libre.Establecer distancias de uno a dos metros entre pupitres.Formar grupos pequeños.Evitar mezclar a estudiantes de diferentes grupos.Enseñar el uso correcto del cubrebocas a niños mayores de 2 años, con la práctica y el ejemplo de los adultos.Dejar las puertas de los salones de clases abiertas para evitar el uso de las perillas y superficies de alto contacto.Asegurar los recursos necesarios para el hábito de la limpieza.