Piden aclarar desabasto de fármaco contra cáncer

"Deben tomarse esto muy en serio porque hay vidas en sus manos. Tal vez las farmacéuticas sí querían chantajear al Gobierno, pero el Gobierno no previó este desabasto, hay una cadena de responsabilidades que deben reconocer y tomar cartas en el asunto para que no se presente otra vez", indicó.



"La farmacéutica también tiene responsabilidad porque cómo va a cerrar la llave a un medicamento que es vital para la sobrevivencia de los pacientes. Es increíble que exista esta inhumanidad", agregó.

"¿Por qué esa información sale meses después? Ellos nos dijeron que no había medicamento y por qué ahorita dicen que sí. El mismo Secretario de Salud nos lo dijo en las reuniones privadas, que había desabasto a nivel nacional, incluso", afirmó Reyes.

"Hasta nos citaban: 'saben qué, señores, ¿pueden venir mañana al hospital? Queremos hablar con ustedes'. Los directivos fueron bien claros con nosotros", sostuvo.

"Habrá que saber por qué renunció. Nosotros no creemos que sea culpa del hospital", dijo el padre.

Padres de niños con cáncer aseguraron que, independientemente deo no en meses pasados, sus hijos sí estuvieron en riesgo porque no recibieron el fármaco algunos días, por lo que urgieron a las autoridades a aclarar qué causó el problema y establecer acciones para que no se repita.Israel Rivas, papá de una niña con cáncer atendida en el, consideró que tanto el Gobierno como las farmacéuticas deben asumir su responsabilidad.Ayer, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, informó que el desabasto de metotrexato denunciado en agosto se debió a una mala administración y no a la falta del medicamento.La funcionaria recordó que el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría suspendieron quimioterapias y los papás de niños con cáncer protestaron.Para resolver la emergencia, dijo, en septiembre el Gobierno federal invirtió 4.6 millones de pesos en la compra de 38 mil 200 unidades de metotrexato en Francia.Sin embargo, en octubre, los hospitales pidieron devolver el fármaco adquirido porque la empresa Productos Hospitalarios (Safe), filial de Laboratorio Pisa, contratada para abastecerlos, sí tenía material.Luis Fernando Reyes, papá de un niño de 4 años con cáncer de retina, atendido también en el Hospital Infantil, pidió aclarar con pruebas qué provocó el desabasto realmente.Recordó que desde que se difundió la versión de que habría escasez de metotrexato, los directivos del Hospital Infantil les informaron.No obstante, demandó aclarar por qué razón el director de Administración del Hospital Infantil de México renunció, como dio a conocer la Oficial Mayor, quien informó que evalúan a los administradores de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.