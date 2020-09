Piden afectados que FAMSA les regrese sus ahorros

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un grupo de ahorradores afectados que no han recuperado su dinero excedente de Banco Ahorro Famsa, clausurará de forma simbólica las instalaciones de la Condusef en diferentes lugares del País, en caso de que sigan sin ser atendidos, advirtieron representantes del Comité de Ahorradores de Banco Ahorro Famsa.



En rueda de prensa virtual, ahorradores de diferentes partes del País argumentaron que han llamado por teléfono, han mandado mensajes por correo electrónico al organismo, y no han obtenido respuesta.



Si bien el organismo estuvo cerrado por temas de la pandemia, desde el 3 de agosto que reiniciaron operaciones los han buscado, pero sin respuesta.



"Estamos solicitándole a la Condusef que de manera inmediata nos esté representando a todos los ahorradores ante el liquidador (IPAB), con la finalidad de verificar los reportes bimestrales que tienen, incluyendo el primero que es el de septiembre, para poder revisar las diferentes carteras que ya están anunciando para poder ser rematadas", urgió Jonathan, miembro del comité.



Lo que quieren saber los ahorradores afectados es el monto por el cual inicia la licitación de carteras y tener información del estatus en el que va el proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa, implementado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).



En tanto, Ricardo González, de Monterrey, dijo que parte de la lucha de este grupo integrado por unos 350, de los 2 mil 454 que tienen excedente no protegido por el IPAB, es de buscar también cambiar la ley para que en el orden de prelación, los ubiquen en el cuarto lugar.



Actualmente la Ley de Instituciones de Créditos prevé que ante la quiebra de un banco, la prioridad en pago es: créditos con garantía, empleados, fisco y el IPAB en cuarto lugar, pero buscan que éste se vaya a la quinta posición, que es la de los ahorradores con excedente.



También explicó que hay tres iniciativas de diferentes partidos políticos para modificar el monto de ahorro garantizado, que actualmente es de 400 mil UDIs.



Los ahorradores en conjunto reclaman el excedente por un monto de alrededor de los 9 mil millones de pesos, es decir, un promedio por afectado de 3.7 millones de pesos, pero hay algunos que rebasaron por muy poco, y hay casos de 7, 10, 15, 20 y hasta más de 100 millones de pesos.