Piden al Congreso de Coahuila avalar uso de dióxido de cloro contra coronavirus

Saltillo, Coah.- La Coalición Mundial Salud y Vida entregó al Congreso del Estado un cuadernillo donde pone a su consideración y análisis el uso del dióxido de cloro para combatir al coronavirus.



Esta organización, que preside en México el doctor Pedro Chávez Zavala, asegura que esa sustancia cura el Covid-19 y asegura que el uso de cubrebocas es innecesario y hasta dañino.



En diversos estados del país, integrantes de la Coalición Mundial Salud y Vida han realizado manifestaciones donde aseguran que esto es efectivo y seguro para tratar el coronavirus.



Además, advierten que las vacunas tienen efectos que se relacionan con el autismo y piden que la población rechace las vacunas anti-covid.



No obstante, médicos especialistas advierten que el consumo del dióxido de cloro está vinculado con el riesgo de requerir hemólisis, es decir, que provoca que los glóbulos rojos se desintegren y esto puede derivar en anemia y daño renal, lo que requeriría someterse a hemodiálisis.



También, daría origen a reacciones adversas en transfusiones de sangre y sufrir intoxicación; afecta el ritmo cardíaco, la presión arterial y provoca vómito y diarrea, de acuerdo con la cantidad ingerida.



Por esa razón, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios advierten contra los efectos adversos en la salud de las personas que consumen esa sustancia.



La Cofepris pide evitar y suspender su uso y denunciar si algún establecimiento lo ofrece como alternativa en el tratamiento de cualquier enfermedad. En Querétaro clausuraron un centro médico que administraba el dióxido de cloro en pacientes Covid, cuando no hay estudios que avalen su seguridad y efectividad.



A pesar de ello, la diputada federal Miroslava Sánchez Galván (Morena) por Coahuila promueve el dióxido de cloro como tratamiento anti-covid, aunque no está avalado por las secretarías federal federal y estatal, incluso convocó a la población de la Región Laguna a vacunarse con Hydrotene, sin contar con aval de las autoridades sanitarias.



La legisladora es la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.