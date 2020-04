Piden apoyo económico para repatriar o cremar a mexicanos muertos en NY

Escuchar Nota

Ciudad de Mèxico.- La comunidad mexicana en Nueva York enfrenta una situación difícil, debido al creciente número decesos de sus integrantes por coronavirus Covid-19 -el dato más reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refiere 258 de los 311 que han muerto en todo Estados Unidos- y la falta de recursos económicos para su cremación o repatriación a su estado de origen en nuestro país.



Jorge Contreras es un médico mexicano que vive en Brooklyn y que ha sido testigo de diversas historias de connacionales contagiados por Covid-19, que no recibieron tratamiento a tiempo por no tener un seguro de gastos médicos, desconoce si eran beneficiarios de atención por ser ilegales o no apego a los servicios de salud, que en la gravedad de los casos los llevó a la muerte dentro de su domicilio.



Vía telefónica desde el hospital donde lleva a cabo su posgrado desde hace dos años, Jorge Contreras agregó que muchos de los que perdieron la vida desconocían si tenían alguna enfermedad crónica que les agravó con la presencia del virus.



Hoy, además del pesar que significa la muerte de un ser querido, los familiares de los mexicanos enfrentan un nuevo problema que es el sobrecosto de los servicios funerarios, el largo trámite y el limitado respaldo económico del Consulado de México en Nueva York para concretar una repatriación del cuerpo.



Según registros del consulado mexicano, el 55 por ciento de los 258 mexicanos fallecidos son originarios del estado de Puebla, el resto son de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.



Jorge Contreras pidió que en este momento el consulado canalice un apoyo más cercano con la comunidad en cada uno de los casos de los 70 casos de quienes hoy tienen el virus y los familiares de los 258 mexicanos muertos.



"El apoyo económico que tiene el consulado de México en Nueva York es restringido y las capacidades son limitadas. Hace falta asesoría que actúe como intermediario con el hospital tanto durante la enfermedad, para mejorar la comunicación y entendimiento de la evolución del enfermo vía telefónica, como después del fallecimiento, ello permitiría conocer opciones y abrir otras puertas que en algún momento resultarían más apropiadas que estar contra reloj para conseguir determinada cantidad de dinero o ir a una fosa común", señaló.