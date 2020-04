Piden ayuda para Casa del Actor

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ahora que la población está resguardada a raíz de la cuarentena, Jorge Ortiz de Pinedo, quien es miembro del patronato, exhortó a otros actores a reunir aquello que no les sirva y puedan donar para juntar fondos.



“Estamos proponiéndole a la gente que está en su casa que ahora que están revisando sus clósets, alacenas, mobiliario, que todo lo que no quieran usar que está en buen estado, cuando acabe esta contingencia vamos a pedirles que nos llamen y vamos por esas cosas o nos la llevan”, comentó Ortiz de Pinedo.



“Trataremos de hacer un gran bazar para juntar dinero para seguirles dando de comer a nuestros ancianos”.



El actor compartió que en el recinto que alberga a actores veteranos se están tomando todas las medidas pertinentes desde hace semanas para mantenerlos sanos, sobre todo sabiendo que la población más vulnerable es la gente mayor.



Resaltó que al no contar con cuidadores desde hace meses luego de que Jesús Ochoa –Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA)– los quitara, han recurrido a voluntariado.



“Tenemos menos gente en la casa que está haciendo milagros, trabajan de manera exhaustiva, doble turno y haciendo tres o cuatro tareas con tal de estar cuidando a nuestros viejos”, dijo, “tienen doctor y enfermeras con todo listo para poder aislar a alguien que se pueda enfermar dentro de la misma casa que hasta ahora no ha pasado, bendito sea Dios”.



El también productor lamentó que en días pasados Ochoa intentó entrar a la Casa y además envió a un equipo especializado presumiblemente para verificar que los ancianos estuvieran en buen estado.



“Envía una carta diciendo que va a mandar a alguien de la Policía a dar un curso a la Casa, entonces en el patronato nos asombramos muchísimo. Cómo que va a mandar a alguien de protección ciudadana, que es la Policía”, señaló.



“Resulta que llegaron dos muchachos jóvenes de la Policía Turística que iban a dar una plática de orientación de sanidad. Nos sorprendimos muchísimo más (...) porque el Secretario General la pidió, pero nosotros ya teníamos tres semanas antes de que llegaran ellos”, dijo.



Según explicó Ortiz se han realizado pláticas en el recinto, han hecho un cerco sanitario y no se puede entrar si no se está perfectamente sanitizado.



“No sabemos bien a bien por qué la Secretaría de Protección Ciudadana mandó a estas personas a las cuales se les atendió con mucho respeto y atención, y se les agradeció el interés, pero lo que no podemos entender es qué hacía ahí Chucho Ochoa. Quería entrar a la casa”, advirtió.