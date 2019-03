Piden bordos, en lugar de ‘talladores’

Al advertir que los “talladores” de reducción de velocidad que se construyeron en diversos accesos de Monclova dañan las unidades de radio taxi y los automóviles en general, el secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel, demandó al Ayuntamiento retirarlos y en su lugar construir bordos.“No sabemos de quién fue tan brillante idea, pero yo creo que deben de pensarle, poner bordos de reducción y no talladores”, expresó el líder de 11 bases de radio taxi en la localidad.Comentó que la Federación está recibiendo quejas de taxistas que afirman que los talladores están perjudicando la suspensión, carrocería, orquillas y amortiguadores de sus unidades, y solicitaron intervenir ante las autoridades municipales para resolver este problema.Añadió que, de lo contrario, los concesionarios del servicio tendrán que invertir grandes cantidades de dinero para reparar todos los daños que sufran al pasar por los talladores.Y es que cuando pasan sobre los talladores, dijo, se cimbra todo el vehículo, lo que no sucede con los bordos.Además expuso que las autoridades de Vialidad y Transporte no tuvieron la precaución de colocar señalamientos para advertir a los automovilistas sobre la presencia de los talladores para reducir la velocidad en los accesos vehiculares.